Специалисты-психологи Северного флота проводят работу с молодым пополнением, поступающим на флот в рамках осенней призывной кампании

На пунктах приёма молодого пополнения военные психологи проводят первичное социологическое изучение новобранцев.

Помимо этого, в течение первого месяца службы все призывники проходят углубленное социально-психологическое изучение, специалисты психологической службы оказывают помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.

Кроме того, проводятся различные тренинги, направленные на сплочение воинских коллективов.

Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед и наблюдений, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12485410@egNews