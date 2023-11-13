Мурманская область. Арктика (16+)13.11.23 15:30
Специалисты-психологи Северного флота проводят работу с молодым пополнением, поступающим на флот в рамках осенней призывной кампании
На пунктах приёма молодого пополнения военные психологи проводят первичное социологическое изучение новобранцев.
Помимо этого, в течение первого месяца службы все призывники проходят углубленное социально-психологическое изучение, специалисты психологической службы оказывают помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.
Кроме того, проводятся различные тренинги, направленные на сплочение воинских коллективов.
Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед и наблюдений, сообщает пресс-служба Северного флота.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12485410@egNews
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