Специалисты, работающие с семьями в кризисе, прошли обучение в рамках тренинга по борьбе со стрессом

Губернаторский проект «На Севере — малыш» предусматривает качественные изменения, в том числе в сфере здравоохранения: от обновления женских консультаций и открытия центра планирования семьи до проведения образовательно-мотивирующих мероприятий для сотрудников.

18 декабря в Мурманске на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки прошёл семинар-тренинг «В Новый год без стресса» для специалистов государственных и некоммерческих организаций, чья основная работа связана с поддержкой женщин и семей в сложной ситуации.

Участие в тренинге приняли медицинские и социальные работники, а также психологи из Мурманска, Североморска, Мончегорска и Печенгского округа. В ходе семинара специалисты изучили механизмы возникновения стресса и освоили практические техники для снижения его негативного воздействия.

В качестве эксперта выступила приглашенный из Москвы практикующий психолог, медиатор и тренер Виктория Ардзинба.

Она представила ряд упражнений, направленных на восстановление ресурсов нервной системы и поиск конструктивных способов преодоления сложных ситуаций. В практической части тренинга участники изучали дыхательные, телесно-ориентированные и творческие упражнения, которые эффективны в борьбе со стрессом и профилактике выгорания.

«Такие встречи критически важны для профилактики эмоционального выгорания среди тех, кто работает с семьями. Специалистам, помогающим людям в кризисах, необходимо самим сохранять внутреннюю устойчивость и находиться в ресурсном состоянии, чтобы быть надежной опорой для других», — отметила руководитель МРОО «В защиту жизни» Юлия Трифонова.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, проведение подобных обучающих мероприятий помогает поддерживать психологическое здоровье и профессиональную эффективность сотрудников социальной сферы, что в конечном итоге положительно сказывается на качестве помощи, которую они оказывают жителям Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559643/#&gid=1&pid=6