Специалисты радиоэлектронной борьбы Северного флота провели тренировку по борьбе с БЛА

В Мурманской области специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отдельного центра РЭБ Северного флота в ходе тренировки подавили сигналы управления беспилотных летальных аппаратов условного противника.

При проведении разведки местности специалисты РЭБ обнаружили беспилотные аппараты условного противника. Перехват управления дронами военнослужащие осуществили с помощью новейших специальных средств.

Военнослужащие блокировали сигналы и вывели из строя беспилотные летательные аппараты условного противника.

Данные тренировки проводятся во всех соединениях, объединениях и воинских частях Северного флота.

Работа по противодействию беспилотным летальным аппаратам ведется на флоте в постоянном режиме, для этого у дежурных сил есть необходимые системы и средства для борьбы с БЛА, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12487040@egNews