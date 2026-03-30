Специалисты района наблюдения Беломорской ВМБ отработали навигационное обеспечение кораблей в Белом море

В районе наблюдения Беломорской военно-морской базы Северного флота состоялась плановая тренировка по совершенствованию навыков навигационного ориентирования, выдачи данных о морской обстановке на корабли и суда сил флота.

В ходе занятия специалисты района наблюдения отработали элемент выдачи данных навигационного ориентирования и проводки кораблей в зоне ответственности подразделения. К тренировке были привлечены расчёты, действующие как в управлении района наблюдения, так и личный состав, несущий службу непосредственно на радиотехнических постах.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, основной целью мероприятия стала отработка взаимодействия между боевым информационным постом и радиотехническими постами района. Военнослужащие обеспечили непрерывный обмен данными, произвели расчёт параметров движения целей и выдачу рекомендаций по безопасному мореплаванию.

В ходе отработки задачи особое внимание уделялось точности передачи данных и скорости принятия решений.

Личный состав района наблюдения подтвердил способность обеспечивать проводку кораблей в установленные сроки.

Мероприятие было проведено в соответствии с планом боевой подготовки Беломорской военно-морской базы.

