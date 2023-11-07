Специалисты регионального Минфина приняли участие в обучающем мероприятии по вопросам реализации функций Банка России

Специалисты Министерства финансов Мурманской области совместно с представителями государственных и муниципальных органов власти Мурманской области приняли участие в мероприятии, проведённом Отделением Банка России по Мурманской области, в целях повышения осведомленности о стратегических целях, деятельности, функциях и задачах Банка России.

Программа мероприятия включала блоки функциональных задач Банка России, в том числе выступления руководителей и ключевых экспертов профильных подразделений Северо-Западного ГУ Банка России, а также сессии вопросов/ответов.

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы реализации Банком России денежно-кредитной политики, регулирования уровня инфляции с помощью ключевой ставки, развития цифровой платёжной инфраструктуры, перспектив развития наличного денежного обращения, а также повышения финансовой грамотности населения региона.

Наибольший интерес участников мероприятия вызвали вопросы, связанные с будущим кибербезопасности и развитием новых финансовых технологий (удаленная идентификация и авторизация, искусственный интеллект, блокчейн).

Как сообщает региональное Министерство финансов, в ходе обучающего мероприятия специалисты Отделения Банка России по Мурманской области продемонстрировали участникам специальную банковскую технику для сортировки, подсчёта, определения подлинности денег.

И завершении мероприятия участники посетили музей Отделения Банка России по Мурманской области (https://museum.cbr.ru/branches/murmansk/), где ознакомились с основными этапами развития российской банковской системы и денежного обращения, историей банковского дела на Кольской земле.

Фото: https://gov-murman.ru