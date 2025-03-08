Специалисты регионального Росреестра и нотариусы обсудили новшества в сфере недвижимости

В Управлении Росреестра по Мурманской области состоялся семинар с участием нотариусов региона. Встреча была посвящена обсуждению новых норм законодательства, касающихся сферы земельных отношений и недвижимости.

Особое внимание было уделено изменениям в порядке оформления договоров дарения объектов недвижимости между гражданами. С 2025 года такие сделки будут подлежать обязательному нотариальному удостоверению независимо от степени родства сторон. Эта мера направлена на снижение риска мошенничества при передаче прав собственности на недвижимое имущество - будь то квартира, комната или иной объект.

Кроме того, заместитель руководителя управления Элеонора Кукунова рассказала о новом порядке оформления сделок с земельными участками. Согласно закону, начиная с 1 марта 2025 года, участки без установленных границ в ЕГРН нельзя будет продавать, дарить или менять. Более того, на кадастровый учёт не удастся поставить постройки или объекты незавершённого строительства, расположенные на таких участках. Эти изменения закреплены в федеральном законе от 26 декабря 2024 года №487-ФЗ.

Ещё одной важной темой стало обсуждение возможностей федеральной геоинформационной системы «Национальная система пространственных данных». Этот масштабный проект нацелен на объединение различных федеральных и региональных информационных ресурсов, связанных с землей и недвижимостью, включая данные высокой точности и юридически значимые сведения.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.