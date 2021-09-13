Специалисты регионального Росреестра обсудили с профессиональными участниками рынка недвижимости перспективы развития системы учёта и регистрации прав

Управление Росреестра по Мурманской области провело семинар для профессиональных участников рынка недвижимости. Мероприятие было посвящено последним изменениям в законодательстве, регулирующем земельно-имущественные отношения. Более 20 представителей риэлтерских сообществ пришли обсудить актуальные вопросы в сфере недвижимости.

«Процесс совершения сделок с землей и недвижимостью для большинства граждан представляет собой достаточно сложный процесс, поэтому люди обращаются за помощью к профессионалам – риелторам. От того насколько грамотно проконсультирует риелтор, профессионально и качественно подготовит документы для сделки зависит скорость проведения регистрационных действий, - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова, - наша с вами общая задача — это минимизировать для граждан хождения по инстанциям для сбора документов, исправления ошибок в них, повторного обращения для предоставления дополнительных документов. Как результат – получение зарегистрированных документов в максимально сокращенные сроки».

В ходе семинара региональным Росреестром были даны разъяснения по вопросам «гаражной амнистии», даны рекомендации по подготовке документов. Обсудили реализуемые Росреестром проекты «Земля для стройки» и «Электронная ипотека за один день». Обращено внимание на сокращение сроков осуществления учетно-регистрационных действий, озвучена работа, проводимая Росреестром, по снижению числа приостановлений регистрации и кадастрового учёта, и на сколько важно правильно и без ошибок сформировать необходимый пакет документов.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, система регистрации недвижимости развивается стремительными темпами. Активно внедряются электронные сервисы взаимодействия с регистрирующим органом – подача документов в электронном виде, публичная кадастровая карта, получение сведений из ЕГРН и много другое. Поэтому профессиональные участники рынка недвижимости должны быть первыми в изучении и применении новых технологий.

«Такие мероприятия – это, прежде всего, прямой диалог с Росреестром. Возможность задать и получить ответы на наиболее сложные вопросы в сфере недвижимости, узнать особенности и нюансы по подготовке документов. Все это позволяет оказывать услуги нашим гражданам на высоком профессиональном уровне», - комментирует директор по продажам и маркетингу «Риэлтсеть» Алексей Крупин.