Специалисты региональной госветслужбы продолжают мониторинг эпизоотической ситуации в водоёмах Кольского полуострова

Председатель регионального комитета по ветеринарии Алексей Касаткин и специалисты областной станции по борьбе с болезнями животных провели клинический осмотр атлантического лосося, зашедшего в ловушку рыбохода Нижнетуломской ГЭС.

Выявлено несколько особей с локальными первичными признаками ульцеративного дермального некроза. Погибшей рыбы и рыбы, пораженной сапролегнией не выявлено. Всего с 9 июля через рыбоход прошло 625 экземпляров сёмги, у 22 из них отмечены первичные признаки заболевания.

Специалисты произвели отбор проб рыбы для проведения микробиологических, химико-токсикологических исследований, а также исследований на сапролегниоз. Кроме того, были отобраны пробы воды и грунта из реки Туломы для проведения исследований по физико-химическим показателям.

Мониторинг состояния здоровья диких популяций атлантического лосося, идущего в водоёмы Кольского полуострова, продолжается в постоянном режиме, отмечает комитет по ветеринарии Мурманской области.