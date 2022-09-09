Специалисты рекомендуют сократить квоты на вылов трески и пикши в Баренцевом море в 2023 году

Норвежские и российские специалисты рекомендуют сократить квоту на вылов трески в Баренцевом море в будущем году на 20% — до 566784 тонн. Отмечается, что это самый низкий лимит с 2009 года.

Общий допустимый улов баренцевоморской трески на текущий год тоже был сокращён — на 20% к уровню 2021 года, до 708480 тонн, отмечает отраслевой портал «IntraFish». По мнению экспертов этой площадки, дальнейшее снижение квот подтолкнет вверх уже и без того высокие цены на треску.

«Популяция трески сокращается, но мы считаем, что она стабилизируется, если следовать нашим рекомендациям», — заявил ответственный за оценку запасов трески в Северо-Восточной Арктике сотрудник норвежского Института морских исследований Бьярте Богстад. Он также вошёл в состав российско-норвежской исследовательской группы, разрабатывавшей рекомендации по ОДУ.

Учёные подсчитали, что биомасса трески, готовой к нересту, в нынешнем году составляет 800 тысяч тонн — самый низкий показатель с 2008 года, подчеркивает «IntraFish». По информации портала, в 2013 году этот показатель составлял 2,3 млн тонн.

Бьярте Богстад заявил, что, если бы не действующее правило, ограничивающее возможность учёных по сокращению квоты 20%, рекомендация могла быть ещё более радикальной.

Специалисты двух стран также озвучили предложение по квоте на вылов пикши в Северо-Восточной Арктике в 2023 году. Лимит рекомендуется сократить на 5% — до 170067 тонн.

Однако последнее слово традиционно останется за властями России и Норвегии. Окончательные квоты на будущий год установят на заседании Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, сообщает корреспондент «Fishnews». Чаще всего это мероприятие проходит в октябре.

Как сообщает ИА «СеверПост», в нынешнем году учёные дали рекомендации на два месяца позже обычного — из-за того, что Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES) приостановил членство России на неопределённый срок из-за событий на Украине.