Специалисты «Росатома» модернизировали электрозаправку в селе Териберка

В сельском поселении Териберка Мурманской области, которое в последние годы превратилось в активно посещаемую туристическую достопримечательность, открыли обновленную электрозаправочную станцию «Росатома».

Она появилась в рамках проекта Концерна «Росэнергоатом» по созданию сети зарядных станций для электротранспорта. Модернизацию электрозаправки провела компания АО «АтомЭнергоСбыт» в тесном взаимодействии с «Териберка тур».

Теперь путешественники и туристы в Териберке смогут быстрее зарядить свои электрокары с помощью более мощного оборудования. В настоящее время власти Мурманской области ведут работы по строительству современного дорожного полотна к посёлку Териберка, что сделает дорогу доступней для автолюбителей, в том числе и владельцев электрокаров.

Как сообщает пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт», по проекту «Росэнергоатома» планируется открытие электрозаправок «Росатома» в городах-миллионниках, включая Москву, и на крупнейших трассах страны. Со временем «Росатом» планирует перейти на внутриотраслевое производство зарядных станций для стратегического развития сети ЭЗС.

«Развитие технологий и экологически чистых видов топлива делают электромобили все более популярными, и обновление электрозаправки в Териберке - это шаг вперед в развитии инфраструктуры для электротранспорта, что позволит путешествовать по Кольскому полуострову и на электромобилях», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

Фото предоставлено пресс-службой филиала АО «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.