Специалисты Росреестра обследовали более тысячи нивелирных пунктов на территории Мурманской области

Региональный Росреестр на постоянной основе проводит мониторинг состояния пунктов государственной нивелирной сети. На территории Мурманской области находится 6407 таких пунктов, сведения о которых содержатся на портале Федерального фонда пространственных данных. (https://portal.fppd.cgkipd.ru/).

Государственная нивелирная сеть распространяет единую систему высот над уровнем моря на территорию всей страны и является высотной основой топографических съёмок и инженерно-геодезических работ. В России принята Балтийская система высот.

«Нивелирные пункты распределены на территории области с определенной плотностью. На сегодняшний день наши специалисты обследовали 1454 нивелирных пункта, из них 386 были признаны утраченными», – сообщила начальник отдела землеустройства, мониторинга земель, геодезии и картографии Управления Росреестра по Мурманской области Варвара Черагина.

Нахождение нивелирных пунктов – это очень трудоёмкий процесс, отмечают специалисты ведомства. Пункты могут располагаться не только на зданиях или железобетонных сооружениях, но и находиться в тундре, лесах, на скалах.

Но сложность поиска заключается, прежде всего, в отсутствии информации о координатах пунктов (долготы и широты), поэтому воспользоваться спутниковым геодезическим оборудованием или навигаторами невозможно. Поиск основывается на визуальном осмотре местности по описанию местоположения, картографическим материалам и сохранившимся внешним признакам, таким как наружный знак, сруб, ограждение и др.

«По итогам обследования нивелирных пунктов актуальные сведения об их характеристиках направляются в Федеральный фонд пространственных данных, – пояснила Варвара Черагина. - Точная информация на портале необходима для проведения геодезических и картографических работ».

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

