Мурманская область. Арктика (16+)01.03.21 13:15
Специалисты «Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение в Варзуге
Причина отключения - срабатывание автоматики из-за повреждения на линии одного из потребителей.
Специалисты Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» прибыли на место сразу после поступления сигнала об отключении и оперативно восстановили электроснабжение. Причиной технологического нарушения стало срабатывание автоматики из-за повреждения на линии одного из потребителей. В настоящее время все жители села получают электроэнергию в полном объёме.
Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
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