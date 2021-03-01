Специалисты «Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение в Варзуге

Причина отключения - срабатывание автоматики из-за повреждения на линии одного из потребителей.

Специалисты Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» прибыли на место сразу после поступления сигнала об отключении и оперативно восстановили электроснабжение. Причиной технологического нарушения стало срабатывание автоматики из-за повреждения на линии одного из потребителей. В настоящее время все жители села получают электроэнергию в полном объёме.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.