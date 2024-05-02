Специалисты Северного флота подготовили историческую технику к мероприятиям 79-летия Великой Победы

На базе ремонтно-восстановительного батальона Северного флота проведено техническое обслуживание и подготовка к мероприятиям 79-летия Великой Победы восстановленной бронетехники времен Великой Отечественной войны.

Работы проводились механиками-водителями взвода исторической бронетехники времён Великой Отечественной войны, которые провели обслуживание узлов и агрегатов и замену технических жидкостей.

Проведено обслуживание легендарного среднего танка Т-34, тяжёлого танка ИС-3 и самоходной артиллерийской установки Су-100, американских танков «Шерман» и M3 Lee.

Отдельный ремонтно-восстановительный батальон Северного флота на данный момент времени имеет огромный опыт по восстановлению исторических экземпляров бронетанковой техники. Его специалистами до заводского состояния были восстановлены американские танки «Шерман» и M3 Lee, поднятые с затонувшего транспорта «Томас Дональдсон», а также танки ИС-3 и СУ-100.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ещё несколько танков «Шерман» специалистами ремонтно-восстановительного батальона Северного флота были подготовлены для экспозиций различных музеев.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12511181@egNews