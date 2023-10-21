Грядёт увеличение тарифов на отправку писем и бандеролейНачинается набор волонтёров для участия в юбилейной акции «Новогоднее чудо»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.10.23 13:00

Специалисты службы «Курс на Север» провели встречу со студентами Тульского государственного педагогического университета

Сотрудники службы кадрового сопровождения «Курс на Север» провели встречу со студентами старших курсов Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого.

Будущим педагогам рассказали об экономическом и промышленном потенциале Мурманской области, о программах поддержки, которые действуют в регионе для молодых специалистов, а также проекте «Курс на Север», который реализуется в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, тульские студенты с интересом обсуждали возможности для участников проекта, открывающиеся при переезде в Кольское Заполярье. А занимательная викторина в финале встречи позволила проверить приобретенные знания о Мурманской области и получить подарки.

В рамках рабочего визита в Тулу специалисты службы сопровождения также посетили местный кадровый центр, чтобы рассказать коллегам о региональных инициативах, работе службы кадрового сопровождения и имеющихся вакансиях.

 

Фото (ТГПУ им. Л.Н. Толстого): https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в HORECA: аналитика и ключевые инсайты
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПАСЗР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕНаталья Давыденкова: рак молочной железы. Какие возможности по диагностике и лечению есть у мурманских онкологов? Кто входит в группу риска и возможно ли выжить с 4-й стадией рака?Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечение
-

Последние комментарии

Антон Кайгородов
19.10.23 15:24
Собственно, на повторном заседании суд отменил решение не найдя состав правонарушения, как и следовало ожидать, справедливость восторжествовала. Выборы прошли и вся эта шумиха сразу стала никому не ну
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
-Правовая консультация (18+)Уменьшилось количество обращений в ФССП России от граждан-двойников
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:30«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Художественный фильм (0+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области произойдёт рост кадастровой стоимости квартир, комнат и индивидуальных жилых домов-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 1,4 рубля, евро провалилось почти на 1,2 рубля-PRO Энергетику (18+)В Мурманске презентовали книгу об истории Кольской атомной электростанции и заглянули в ближайшее будущее-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 и 23 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Правительство РФ ограничит участие недобросовестных подрядчиков в торгах на проведение капремонта в жилых домах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика