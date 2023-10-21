Специалисты службы «Курс на Север» провели встречу со студентами Тульского государственного педагогического университета

Сотрудники службы кадрового сопровождения «Курс на Север» провели встречу со студентами старших курсов Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого.

Будущим педагогам рассказали об экономическом и промышленном потенциале Мурманской области, о программах поддержки, которые действуют в регионе для молодых специалистов, а также проекте «Курс на Север», который реализуется в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, тульские студенты с интересом обсуждали возможности для участников проекта, открывающиеся при переезде в Кольское Заполярье. А занимательная викторина в финале встречи позволила проверить приобретенные знания о Мурманской области и получить подарки.

В рамках рабочего визита в Тулу специалисты службы сопровождения также посетили местный кадровый центр, чтобы рассказать коллегам о региональных инициативах, работе службы кадрового сопровождения и имеющихся вакансиях.

Фото (ТГПУ им. Л.Н. Толстого): https://gov-murman.ru