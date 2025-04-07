Специалисты Управления дорожного хозяйства Мурманска впервые в зимний период отремонтировали пешеходную лестницу

На балансе УДХ Мурманска находится 438 лестниц. В рамках программы по капитальному ремонту объектов городской инфраструктуры в этом году запланированы работы по ремонту 35 лестниц: 10 - в Первомайском округе, 13 - в Ленинском и 12 - в Октябрьском административных округах областного центра.

Пешеходная лестница, ведущая от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» на Кольском проспекте к территории малой Долины Уюта, отремонтирована.

Как пишет на своей страничке телеграм-канала Юрий Сердечкин: «силами Управления дорожного хозяйства заменены несущие конструкции и деревянный настил, установлен новый пандус, восстановлено металлическое перильное ограждение. Для мурманского дорожного предприятия это первый опыт производства работ в зимних условиях. Планируем, что в будущем он позволит существенно увеличить продолжительность ремонтного сезона».

На балансе УДХ Мурманска находится 438 лестниц. В рамках программы по капитальному ремонту объектов городской инфраструктуры в этом году запланированы работы по ремонту 35 лестниц: 10 - в Первомайском округе, 13 - в Ленинском и 12 - в Октябрьском административных округах областного центра.

Фото и видео: https://vk.com/serdechkinid