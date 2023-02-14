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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.23 21:05

Специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота выполнили тренировочные водолазные спуски

Сегодня водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота провели плановую тренировку по организации и проведению водолазных спусков.

В Кольском заливе водолазы отработали практические спуски с борта рейдового водолазного катера РВК-1230. В ходе тренировки группа водолазов отработала практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъёму при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистке кингстонов, сварочным работам и рубке троса под водой.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, проведение водолазных спусков является мероприятием повышенной опасности, поэтому особое внимание уделялось не только технике безопасности спусков, но и отработке навыков по оказанию первой помощи условно пострадавшему водолазу.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12454632@egNews

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