Специалисты Управления Роскомнадзора по Мурманской области готовы помочь выстроить работу с персональными данными в соответствии с действующим законодательством

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением Роскомнадзора по Мурманской области провёл круглый стол по вопросам законодательства в сфере защиты персональных данных.

Открывая встречу, вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Алексей Колбасов отметил, что нормативно-правовая база в части защиты персональных данных меняется так динамично, что проводить подобные встречи необходимо регулярно.

Как сообщает пресс-центр регионального СПП, за последний год законодательство о персональных данных претерпело значительные изменения, с 1 сентября 2022 года вступили в силу поправки в 152-ФЗ «О персональных данных», при этом изменения коснулись практически всех лиц, работающих с персональными данными.

С 1 марта 2023 года вступили в силу очередные требования к обработке персональных данных. Изменения затронули порядок уничтожения персональных данных, сроки уведомления Роскомнадзора и др.

Так, появились нововведения, связанные с передачей персональных данных в другие страны. Теперь при каждой трансграничной передаче персональных данных нужно будет информировать Роскомнадзор.

Также новое законодательство устанавливает порядок и условия взаимодействия с Роскомнадзором в случае утечки персональных данных. В случае утечки оператор обязан в течение 24 часов зафиксировать инцидент и направить первичное уведомление. Затем нужно провести внутреннее расследование и отчитаться о его результатах перед госорганом.

Участникам круглого стола также напомнили об ответственности за нарушение законодательства о персональных данных. Штрафы за нарушения будут неуклонно расти.

При этом Управление Роскомнадзора по Мурманской области готово консультировать операторов персональных данных по вопросам соблюдения законодательства, а также по запросу проводить профилактические визиты, которые призваны не наказывать за нарушения, а помочь выстроить работу с персональными данными в соответствии с действующим законодательством.

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.