Специальная оценка условий труда военных коммунальщиков проведена на архипелаге Новая Земля

Специальная оценка условий труда (СОУТ) работников жилищно-коммунальной службы №3 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по 12 ГУ МО проведена на архипелаге Новая Земля.

Аттестация рабочих мест по безопасности и отсутствию воздействия на коммунальщиков вредных факторов производства проведена в военных городках 12 Главного управления Минобороны России на Новой Земле. Данные мероприятия позволили оценить профессиональные риски и улучшить условия труда работников.

СОУТ - комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и опасных факторов производственной среды. К ним относятся физические, биологические, химические факторы, тяжесть и напряженность труда работников. В ходе СОУТ производится оценка уровня воздействия факторов на работника с учётом отклонения их фактических значений от установленных нормативов условий труда. Оценивается применение работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

В ходе специальной оценки условий труда военных коммунальщиков на объектах были проверены рабочие места электрогазосварщиков, токарей, слесарей-ремонтников, машинистов насосных установок, мотористов-машинистов, механиков, начальников электростанций, электромонтёров, слесарей аварийно-восстановительных работ, административно-управленческого персонала производственных участков.

Проведение специальной оценки условий труда военных коммунальщиков позволило определить в каких условиях ежедневно работают сотрудники.

Такая оценка помогает определить наличие вредных и опасных факторов, воздействие которых может привести к заболеванию или травме работников и позволяет выработать Перечень мероприятий по улучшению условий труда.

Фото предоставлено ведущим инженером (по связям с общественностью) Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 ГУ МО.