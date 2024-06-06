Специальная оценка условий труда военных коммунальщиков проведена в Мурманской области

Специальная оценка условий труда работников жилищно-коммунальной службы №3 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по 12 ГУ МО проведена в Мурманской области.

Аттестация рабочих мест по безопасности и отсутствию воздействия на коммунальщиков вредных факторов производства проведена в военном городке 12 Главного управления Минобороны России. Данные мероприятия позволили оценить профессиональные риски и улучшить условия труда работников.

Специальная оценка условий труда (СОУТ) является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и опасных факторов производственной среды. К ним относятся физические, биологические, химические факторы, тяжесть и напряженность труда работников.

В ходе СОУТ производится оценка уровня воздействия факторов на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных нормативов условий труда, а также применения средств индивидуальной и коллективной защиты.

В ходе специальной оценки условий труда военных коммунальщиков были проверены рабочие места оператора котельной, оператора теплового пункта, аппаратчика химводоочистки, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, техника, слесаря-сантехника.

Проведение специальной оценки условия труда военных коммунальщиков позволило определить в каких условиях ежедневно работают сотрудники производственного участка.

Такая оценка помогает определить наличие вредных и опасных факторов, воздействие которых может привести к заболеванию или травме работников и позволяет выработать Перечень мероприятий по улучшению условий труда.

Фото предоставлено ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России.