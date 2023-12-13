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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.23 10:00

Специальные социальные выплаты отдельным категориям медработников продлены по 2026 год включительно

По поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области до 2026 года включительно продлены специальные социальные выплаты отдельным категориям медицинских работников.

Речь идёт о продлении установленных на 2023 год специальных социальных выплат медицинским работникам государственных медицинских организаций, оказывающих гражданам медицинскую помощь, не установленную территориальной программой ОМС (за исключением руководителей медицинских организаций и их заместителей, а также случаев внутреннего и внешнего совместительства), аналогичных выплатам, предусмотренным федеральным законодательством для работников, оказывающих медицинскую помощь, установленную территориальной программой. Теперь выплаты будут осуществляться по 2026 год включительно.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, также расширен перечень получателей специальных социальных выплат – с 1 января 2024 года дополнительной поддержкой за счёт регионального бюджета будут обеспечены медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием (такие как медицинские психологи и биологи). На данные цели в областном бюджете на 2024-2026 годы запланированы средства порядка 14,5 млн рублей ежегодно.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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