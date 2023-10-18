Специальные стипендии губернатора Мурманской области для активной молодёжи - 2023

Претендовать на специальную стипендию губернатора Мурманской области могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет включительно (для докторов наук до 40 лет включительно), достигшие значительных результатов в профессиональной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной, общественно полезной деятельности, постоянно проживающие и/или имеющие временную регистрацию более 1 года на территории Мурманской области. Сумма ежемесячной стипендии – 15 тысяч рублей.

По результатам проведенного конкурсного отбора представителям активной молодёжи назначат 100 стипендий за успехи, достигнутые в каждой из следующих номинаций: «Профессиональная деятельность» - 33 стипендии; «Образование» - 33 стипендии; «Студенческая наука» - 34 стипендии.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, претендентов на соискание могут выдвигать органы местного самоуправления, организации независимо от форм собственности, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории нашего региона. Заявки принимаются по 20 октября.

Подробности размещены в Положении о специальной стипендии губернатора Мурманской области представителям молодёжи.

Фото: https://minec.gov-murman.ru/news/503578/#&gid=1&pid=1