Мурманская область. Арктика (16+)21.02.20 11:15
Специальный репортаж «Бизнес-снег. Юг»
Журналисты редакций «Арктик-ТВ», «Регион 51» и «Мурманск ДТП ЧП» совершили рейды по муниципалитетам нашего региона, чтобы выяснить, где действительно борются со снегом под контролем глав городов и посёлков, а где попросту игнорируют жалобы жителей и поручения губернатора.
Мы проехали от Оленегорска до Кандалакши.
Почему на борьбу со снегом выходят пенсионерки? Где не проехать даже трактору? Не пройти журналистам? Мы покажем и расскажем о том, что творится в наших городах этой зимой.
Смотрите в эфире телеканала «Арктик-ТВ» во вторник, 25 февраля, в 19.00 и 21.00 выпуск спецрепортажа «Бизнес-снег. Юг»
Комментарии
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Последние комментарии
Павел К.
21.02.20 10:08
Этот праздник только для Московской области! Или будет пародия на День народного единства и День России, которые мы до сих пор не знаем как отмечать.
Комментарий к новости:Нам только «Дня империи» для счастья не хватает!
Zdoroviak
21.02.20 09:31
Зачем бредни этого политика вы размещаете? Нищая Империя - вся Европа будет смеяться над нами!
Комментарий к новости:Нам только «Дня империи» для счастья не хватает!
Дмитрий /Череповец/
19.02.20 18:25
Максим, очень интересная тема! В данном репортаже в период с 14 по 17 минуту говорится о коррупционной пирамиде ''красноярских''. На 14-52 минуте репортажав коррупционной пирамиде ''красноярских'', от
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
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