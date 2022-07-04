Спецоперация на Украине потребовала спецмер в России

Кабинет министров внёс в Государственную Думу проект федерального закона об обеспечении Вооруженных сил России при проведении контртеррористических и иных операций за рубежом.

Как пишет «Российская газета», в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что во время спецоперации возрастает потребность в ремонте вооружений и военной техники, а также в обеспечении российских войск материально-техническими средствами. Необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей, особенно в условиях введения иностранными государствами и международными организациями ограничительных мер, потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики.

Для этого правительство получит полномочия на введение специальных экономических мер, в том числе предусматривающих мероприятия, осуществляемые федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов, органами местного самоуправления. Кабинет министров также сможет временно расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, а также использовать материальные ценности государственного резерва.

При введении специальных мер в сфере экономики правительство будет устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

Два законопроекта на эту тему уже на этой неделе могут стать законами - по крайней мере, спикер Вячеслав Володин 1 июля провёл совещание с главами профильных комитетов, и поручил им к Совету Думы 4 июля, когда будет обсуждаться повестка последних пленарных заседаний весенней сессии, подготовить все необходимые документы.