Спецтехника АО «ММТП» вновь вышла на улицы Мурманска, чтобы помочь в уборке города после зимы

И вновь мобильные вакуумные погрузчики Мурманского морского торгового порта вышли на улицы Мурманска, чтобы помочь работникам муниципальных служб в уборке территории города после зимы. Предприятие ежегодно участвует в этой работе и выделяет в помощь коммунальным службам самую современную технику.

«С приходом весны, в канун майских праздников вакуумные погрузчики Мурманского морского торгового порта будут работать на улицах Мурманска, чтобы город мог быстрее приобрести весенний праздничный облик. Помощь будет оказана комплексно. Она включает очистку дорожного полотна, сбор высыпанного за зимний период песка, транспортировку и выгрузку собранного материала на специально оборудованную площадку», - сказал технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев.

Напомним, мобильный вакуумный погрузчик «Centurion LN1012» являются одними из лучших в своём классе и предназначены для уборки дорог и технологических проездов. Их ещё называют «вакуумными пылесосами». Такое название они получили благодаря способности при работе создавать внутри специального бункера высокоразреженный вакуум. Машина способна убирать с дорожного полотна не только песок, но и увлажненный грунт, а также небольшие камни. Погрузчики были приняты в эксплуатацию мурманскими портовиками в рамках экологической программы предприятия и доказали свою высокую эффективность.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248631%2Fwall-149919532_2486