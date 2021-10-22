Спецтехника и объекты ТКО региона готовы к работе в зимний период

По информации Мурманского филиала АО «Ситиматик», вся техника, предназначенная для уборки территорий муниципальных образований региона в зимний период, прошла обязательный комплексный техосмотр: проверены аккумуляторы, заменены рабочие жидкости.

Автомобильная и тракторная техника на мусоропогрузочных станциях также прошла своевременные проверки. Кроме сезонного обслуживания осуществляется ежедневный, предрейсовый контроль.

Организовать чёткую работу помогает система ГЛОНАСС. Она дает возможность диспетчерам регоператора оперативно управлять процессом уборки и отслеживать передвижение спецтехники в режиме реального времени.

Котельная, расположенная на территории Экотехнопарка, также готова к предстоящим холодам. Произведена ревизия основного и вспомогательного оборудования.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, мощностей объекта теплоснабжения в полной мере хватает для обеспечения собственных нужд предприятия: отопление, горячее водоснабжение. В качестве топлива используется отсортированная на полигоне древесина. Вода поступает из собственной скважины.

Действующий механизм самообеспечения позволяет снизить общепроизводственные расходы филиала.