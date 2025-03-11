Спектакль «Двойник» - репетиции в самом разгаре. Скоро премьера!

Сейчас актёры Мурманского областного драматического театра проживают каждую эмоцию, оттачивают пластику, а энергия репетиций заряжает даже стены театра.

Как сообщает vk.com/wall, драма в двух действиях «Двойник» (Ф.М. Достоевский, инсценировка Юлии Булавиной), уже готовится шокировать и заворожить зрителей. Премьера! Состоится 15 и 16 марта в 19.00.

«Двойник» – современный спектакль с особой визуальной эстетикой и приёмами физического театра. Именно в моменте от природы и органичного самоощущения актёров будет рождаться пластика, эмоция и энергия.

Режиссёр-постановщик Кристина Звыкова (г. Москва), художник-постановщик Софья Скороходова (г. Москва), композитор Галина Лямина (г. Москва), хореография Константина Радькова (г. Москва). В спектакле задействованы Николай Акулов, Екатерина Деренжи, Николай Глухов, Евгений Застражников, Марина Застражникова, Ольга Заяц, Михаил Романенко, Юлия Романенко.

Фото: https://vk.com/wall-623014_18459?z=photo-623014_457253949%2Fwall-623014_18459