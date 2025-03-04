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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.25 08:45

Спектакль Мурманского областного театра кукол включён в «Золотой фонд театральных постановок России»

Постановка «Саамская сказка» стала частью «Золотого фонда» по итогам финала конкурса Союза театральных деятелей РФ. Конкурс приурочен к 150-летию СТД РФ, которое будет отмечаться в 2026 году.

Отбор постановок со всей России проходил в два этапа. На первом этапе из почти тысячи заявок региональные отделения Союза театральных деятелей отобрали 300 спектаклей, включая мурманскую постановку. На втором этапе экспертное жюри, в которое вошли известные деятели искусства, культуры, телевидения и театра, выбрало 100 лучших работ. Эти спектакли составят «Золотой фонд театральных постановок России», и «Саамская сказка» – в их числе.

Отобранные спектакли станут частью празднования 150-летия СТД РФ, получат широкое освещение в СМИ и будут отмечены памятными сертификатами. Также планируется создать библиотеку телеверсий постановок «Золотого фонда», которые покажет оператор «Триколор» на канале «Большой эфир». Проект реализуется при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте Союза театральных деятелей РФ.

Стоит отметить, что такие достижения, развитие и сохранение культурного наследия Заполярья как части общероссийского культурного фонда – во многом результат работы областного правительства и реализации стратегического плана «На Севере – жить!». Одним из ярких примеров успешной работы в этом направлении стало обновление материально-технической базы Мурманского областного театра кукол. Благодаря этому театр получил возможность не только сохранить, но и вдохнуть новую жизнь в свои знаковые постановки, которые давно стали классикой для заполярных зрителей.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, «Саамская сказка» создана режиссёром Федором Шевяковым в 1982 году. В первом составе спектакля играли Владимир Пьянков, Ольга Игумнова, Наталья Арсеньева и Галина Муравьева. Позже к постановке присоединились артистки Елена Коротаева и Наталья Петрунина. Сегодня в спектакле заняты заслуженные артисты РФ Наталья Петрунина и Владимир Пьянков, а также артистки Татьяна Смирнова и Тамара Лашина.

«Саамская сказка» уже более 40 лет радует зрителей Кольского Заполярья и гастролирует по России. Спектакль остаётся в активном репертуаре театра и считается его визитной карточкой, ярко отражающей самобытные традиции саамов и неповторимую атмосферу Крайнего Севера. Теперь заполярную постановку смогут увидеть зрители по всей стране благодаря телеверсии «Золотого фонда».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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