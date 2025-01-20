Спектакль «Саамская сказка» Мурманского областного театра кукол вошёл в шорт-лист всероссийского конкурса «Золотой фонд театральных постановок России»

Завершился первый этап отбора спектаклей, претендующих на включение в «Золотой фонд театральных постановок России». Из почти тысячи заявок, поданных 400 профессиональными театрами страны, в шорт-лист вошли 300 постановок, среди которых — спектакль «Саамская сказка» Мурманского областного театра кукол.

Как сообщает vk.com/murmanculture, «Саамская сказка», созданная режиссёром Фёдором Шевяковым в 1982 году, уже более 40 лет радует зрителей Кольского Заполярья и гастролирует по регионам России. Эта постановка стала жемчужиной репертуара театра, ярко отражающей самобытные традиции саамов. Уникальные костюмы и специальное освещение, создающее эффект полярного сияния, делают спектакль настоящим шедевром северной культуры.

Союз театральных деятелей России (СТД РФ) продолжит отбор, чтобы определить 100 лучших спектаклей, которые войдут в «Золотой фонд». Итоги конкурса будут объявлены до 17 марта 2025 года. Проект приурочен к 150-летию СТД РФ, которое будет отмечаться в 2026 году.

В рамках проекта также запланирована съёмка телеверсий спектаклей-победителей. На трансляцию 10 постановок уже выделен грант Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281789%2Fwall-139605315_29277