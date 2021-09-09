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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.21 17:30

Спектакли, концерты, выставки и мастер-классы: Мурманская область присоединится к акции «Культурная суббота»

Учреждения культуры Мурманской области присоединятся к Всероссийской акции «Культурная суббота». Акция пройдёт по всей стране 11 сентября и будет включать в себя мастер-классы, концертные программы, выставки-ярмарки и другие мероприятия в онлайн и офлайн-форматах.

Одним из ключевых событий «Культурной субботы» станет выставка-ярмарка «Краски осени», которая пройдет в Мурманском областном художественном музее. На выставке-ярмарке произведений мастеров отдела народного искусства и ремесел музея гости смогут приобрести уникальные изделия ручной работы. Мероприятия в рамках акции также пройдут в главном здании музея и в Культурно-выставочном центре Русского музея – посетителей ждут музейные программы и «Умная гостиная».

Гости Мурманского областного краеведческого музея в этот день смогут принять посмотреть интерактивные учебные программы о войне в Заполярье и освоении Арктики, а также посетить обзорную экскурсию по музею. Областная научная библиотека присоединится к акции в режиме онлайн – в социальных сетях будет организована прямая трансляция экскурсии по библиотечным экспозициям грампластинок и музыкальной аппаратуре, видеообзор новых комиксов и многое другое. А Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает юных северян на трансляцию программы «Любит осень детвора», в рамках которой будут показаны видеоролики присланных в рамках конкурса чтецов стихов об осени в исполнении учеников начальных классов областных школ.

Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в рамках акции приглашает жителей Заполярья на творческий интенсив «С «Кировкой» веселей!». Специалисты учреждения расскажут гостям о возможностях для творчества в стенах областного Дворца культуры и проведут интерактивные и творческие мастер-классы, а также экскурсию по живому уголку Дворца.

Кроме того, в рамках акции Мурманский областной драматический театр в онлайн-режиме покажет Спектакль «Очень простая история». В онлайн формате северяне также смогут насладиться концертом студентов Мурманского колледжа искусств.

Мероприятия «Культурной субботы» также пройдут во многих муниципалитетах Мурманской области. Уточнить информацию о мероприятиях, а также условиях участия и посещения можно на сайтах учреждений культуры и их страницах в социальных сетях.

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