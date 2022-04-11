Спектакли московских кукольников и гастроли по Кольскому Заполярью: областной театр кукол ждёт юных северян в апреле

В апреле юных заполярных театралов ждут в Мурманском областном театре кукол. С 13 по 16 апреля театр проведёт традиционные гастроли по Кольскому Заполярью.

На спектакль «Зима в Простоквашино» приглашают ребят старше 5 лет из Высокого, Апатитов, Коашвы, Кировска, Ковдора, Енского и Оленегорска-2. Артисты представят свой вариант истории о празднике в Простоквашино. Зрителей ждёт тёплая атмосфера, весёлые диалоги и неожиданный финал. В спектакле заняты заслуженный артист РФ Владимир Пьянков, артисты Денис Дмитриев, Тамара Лашина, Денис Савельев, Иван Песнев, Лилия Федосенко. С подробным расписанием гастролей можете ознакомиться на сайте театра.

Как сообщает региональное Министерство культуры, с 15 по 17 апреля на сцене областного театра кукол выступит артисты Московского детского музыкального театра им. Наталии Сац. Они представят мини-оперы «Кошкин дом» и «Теремок», мюзикл «Волшебник изумрудного города» и оперу «Женитьба». Узнать расписание спектаклей и приобрести билеты можно на сайте театра кукол.

Фото: https://murmankukla.ru/spektakli/ot-3-kh-let-i-starshe/176-zima-v-prostokvashino#sigplus_1001-2