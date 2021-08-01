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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.21 13:00

Спектр требований к инкассаторам с каждым годом расширяется

1 августа в нашей стране отмечают Всероссийский день инкассатора. В преддверии праздника аналитики hh.ru выяснили, насколько востребованы такие специалисты в России в целом и в СЗФО в частности, а также какие зарплаты им предлагают.

Как показывает анализ вакансий на hh.ru, за последний год работодателями России было открыто более 1300 предложений для инкассаторов. Большая часть из них была опубликована в Московской области (32%), Москве (6%), Краснодарском крае (4%), Свердловской области (4%) и Республике Башкортостан и Петербурге (по 3%). Средний уровень предлагаемой таким специалистам заработной платы по стране составил 46400 рублей, в столице инкассаторам готовы платить, в среднем, 50000 рублей.

Инкассатор – должностное лицо, занимающееся сбором и перевозкой наличных денег, включая иностранную валюту, а также материальных ценностей – драгоценных металлов, документов, банковских карт. Прежде всего, такие специалисты востребованы организациями банковского сектора. Спектр требований к инкассаторам с каждым годом расширяется, так как такой сотрудник не просто охраняет ценности, но и выполняет обязанности кассира, а значит обязан знать формы документов. Кроме того, он должен разбираться в банковской технике, чтобы обслуживать банкоматы. Среди самых популярных требований работодателей к потенциальным кандидатам можно отметить: среднее специальное образование, наличие водительского удостоверения, высокий уровень личной дисциплины, обучаемость, способность к быстрому принятию решений, знание ПК, ответственность, стрессоустойчивость, физическая выносливость. Ряд вакансий предполагает наличие сертификата на ведение охранной деятельности и отсутствие медицинских показаний для работы с оружием и гостайной.

В регионах СЗФО за последний год большинство вакансий для инкассаторов было открыто в Петербурге, Пскове, Ленобласти и Калининграде. Средний уровень предлагаемой таким специалистам заработной платы в регионе составил 40 тысяч рублей.

Что касается соискателей – за последние месяцы работу инкассатором искали более 200 жителей СЗФО, средний ожидаемый уровень дохода на данной позиции – 45 тысяч рублей. Треть соискателей в возрасте от 40 до 50 лет, 50% имеют опыт работы более 6 лет.

 

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