Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: «Ключевой фактор опережающего роста экономики предложения – переход на суверенную модель экономического развития»

Глава государства Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского Международного экономического форума.

«В своей программной речи президент дал детализированную оценку российской экономике и очертил её перспективы. Ключевым фактором опережающего роста экономики обозначен переход на новую суверенную модель экономического развития, - отметил Сергей Дубовой. - Особый акцент был сделан на совершенствовании рынка и условий труда. Качество занятости выпускников войдёт в рейтинг образовательных учреждений страны. Также президент предложил закрепить в законе понятие «частичная занятость».

Безусловно, базовым ресурсом роста экономики является развитие инфраструктуры. Для Мурманской области особо важным стало заявление главы государства о том, что будет продолжено строительство ледокольного флота. Такие суда необходимы для Северного морского пути, который активно развивается. В прошлом году по нему прошли 34 миллиона тонн грузов».

Как заявил президент, в 2024 году объём таких перевозок кратно увеличится, что потребует опережающего развития железнодорожной и иной инфраструктуры Мурманского транспортного узла.

Напомним, проект строительства комплексного развития Мурманского транспортного узла в 2022 году был поддержан Президентом страны. Этот проект является стратегически важным как для нашего региона, так и для Арктической зоны Российской Федерации в целом. Благодаря его реализации объем грузоперевозок по СМП к 2030 году увеличится до 100 млн тонн в год.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28079/