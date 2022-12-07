Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принимает участие в мероприятиях Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании

Вчера в Москве состоялось заседание комиссии по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению Совета законодателей РФ. В центре внимания – актуальные вопросы кадрового обеспечения органов местного самоуправления, социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ, опыт реализации федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ.

В обсуждении принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Он отметил, что Мурманская область – один из немногих регионов, который полностью вошёл в Арктическую зону и является лидером по количеству её резидентов, для которых действует комплекс налоговых преференций:

– В настоящее время в области более 150 резидентов Арктической зоны и ТОР «Столица Арктики». В этом году областной Думой принят закон «О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций на территории Мурманской области». Учитывая специфику нашего региона, мы поддерживаем предложение о необходимости совершенствования порядка налогообложения на добычу полезных ископаемых в части дифференцирования рентного коэффициента в зависимости от выработанности месторождения. Это позволит снизить налоговую нагрузку на промышленные предприятия, уменьшить затраты добывающих организаций, при этом снизятся риски по сокращению инвестиционных планов, будут сохранены рабочие места.

Также мы считаем, что в связи с существенными изменениями внешних условий, эффективной мерой может стать внесение изменения Налоговый кодекс Российской Федерации в части предоставления льготы по налогу на имущество для организаций, осуществляющих деятельность, связанную с исполнением государственного оборонного заказа, обеспечением военной безопасности. Этот вопрос мы сейчас активно обсуждаем и прорабатываем на своих площадках, в дальнейшем планируем выходить с ним на федеральный уровень.

Мероприятия Совета законодателей проходят в Москве с 6 по 8 декабря. Сергей Дубовой примет участие в семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, который проведут главы верхней и нижней палат Федерального Собрания.

Напомним, Совет законодателей РФ создан в 2012 году при Совете Федерации и Государственной Думе. Совещательный орган занимается законодательным обеспечением государственной политики в сфере разграничения полномочий между федеральным центром и регионами.

Фото с сайта Совета Федерации ФС РФ.