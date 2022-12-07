Глава регионального Минприроды ответит на вопросы северян в прямом эфиреСтудентов спрашивают о том, что влияет на их выбор места работы и жизни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.12.22 12:30

Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принимает участие в мероприятиях Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании

Вчера в Москве состоялось заседание комиссии по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению Совета законодателей РФ. В центре внимания – актуальные вопросы кадрового обеспечения органов местного самоуправления, социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ, опыт реализации федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ.

В обсуждении принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Он отметил, что Мурманская область – один из немногих регионов, который полностью вошёл в Арктическую зону и является лидером по количеству её резидентов, для которых действует комплекс налоговых преференций:

– В настоящее время в области более 150 резидентов Арктической зоны и ТОР «Столица Арктики». В этом году областной Думой принят закон «О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций на территории Мурманской области». Учитывая специфику нашего региона, мы поддерживаем предложение о необходимости совершенствования порядка налогообложения на добычу полезных ископаемых в части дифференцирования рентного коэффициента в зависимости от выработанности месторождения. Это позволит снизить налоговую нагрузку на промышленные предприятия, уменьшить затраты добывающих организаций, при этом снизятся риски по сокращению инвестиционных планов, будут сохранены рабочие места.

Также мы считаем, что в связи с существенными изменениями внешних условий, эффективной мерой может стать внесение изменения Налоговый кодекс Российской Федерации в части предоставления льготы по налогу на имущество для организаций, осуществляющих деятельность, связанную с исполнением государственного оборонного заказа, обеспечением военной безопасности. Этот вопрос мы сейчас активно обсуждаем и прорабатываем на своих площадках, в дальнейшем планируем выходить с ним на федеральный уровень.

Мероприятия Совета законодателей проходят в Москве с 6 по 8 декабря. Сергей Дубовой примет участие в семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, который проведут главы верхней и нижней палат Федерального Собрания.

Напомним, Совет законодателей РФ создан в 2012 году при Совете Федерации и Государственной Думе. Совещательный орган занимается законодательным обеспечением государственной политики в сфере разграничения полномочий между федеральным центром и регионами.

 

 

Фото с сайта Совета Федерации ФС РФ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Циан и hh.ru провели совместное исследование, выяснив, как изменится ипотечный платёж и нагрузка на семейный бюджет в случае отмены льготной ипотеки в 2023 году.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Вологодская крепость Ивана Грозного». Документальный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Пенсия мечты россиянина выше средней реальной пенсии по стране в 2,5 раза-PRO Валюту (16+)Цены на нефть двинулись вверх, но рубль продолжает падение-PRO Энергетику (18+)В посёлке Нивский Кандалакшского района обеспечено надёжное и качественное теплоснабжение-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика