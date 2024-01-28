Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище города на Неве

В Санкт-Петербурге проходят мероприятия, посвященные 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Делегации из разных субъектов страны почтили память погибших защитников Ленинграда – уроженцев регионов – на Аллее памяти.

- Отрезанный от Большой земли в начале сентября 1941 года, Ленинград жил и сражался долгие, страшные 872 дня и ночи, – отметил Сергей Дубовой. – Преданность ленинградцев родному городу, их воля к жизни восхищают. Они перенесли один из самых страшных этапов истории Великой Отечественной войны. И сегодня в сердцах людей продолжает жить память об этих долгих днях ожидания прорыва блокады и надежды на победу, находит отклик в произведениях искусства, передаётся потомкам. Низкий поклон всем ленинградцам за жизнелюбие и оптимизм, за достойный пример стойкости, мужества и любви к родному городу.

Кульминацией разнообразных торжественных мероприятий, приуроченных к историческому дню, стал грандиозный по своим масштабам Концерт-Реквием, который прошёл на самом большом стадионе города «Газпром Арене». Почётными гостями концерта стали защитники и жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны. Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко поздравили участников торжественного мероприятия с памятной датой.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29350/