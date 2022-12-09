Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании

В центре внимания участников мероприятия, которое проходило в Москве, – актуальные вопросы социально-экономического развития России и её регионов в условиях адаптации к новым вызовам.

Спикеры верхней и нижней палат Федерального Собрания отметили, что в новой непростой реальности все уровни власти должны работать слаженно, максимально эффективно. Прозвучало предложение разработать меры по ускоренной интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в экономическую, финансовую, бюджетную и налоговую системы России, а также закрепить за каждым субъектом конкретные районы новых территорий.

— Сегодня жители Мурманской области наравне с жителями страны активно помогают присоединившимся регионам: собирают гуманитарную помощь, занимаются волонтёрской деятельностью, сами едут туда работать на стройках, в больницах, школах, — прокомментировал итоги обсуждения Сергей Дубовой. — Такая поддержка крайне важна для наших новых сограждан. Сегодня также в приоритете перед региональными властями стоит оказание помощи мобилизованным гражданам, которые с честью выполняют свой воинский долг. В Мурманской области принят комплекс мер по поддержке участников спецоперации и их семей. Мы предметно занимаемся каждым обращением, каждой просьбой военнослужащих и их родных.

Мероприятия Совета законодателей проходили в Москве с 6 по 8 декабря. Сергей Дубовой также принял участие в семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26700/