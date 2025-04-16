Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой провёл тематический приём граждан

Во всех региональных и местных общественных приёмных началась тематическая неделя, посвящённая вопросам ЖКХ.

Вместе с представителями исполнительной власти региона, Сергей Дубовой встретился с жителями областного центра и выслушал их обращения. Большая часть вопросов касалась работы управляющих организаций, содержания общедомового имущества, ремонта кровли и фасадов жилых домов. Поступившие обращения частично были проработаны и намечены пути решения вопросов.

– ЖКХ – очень чувствительная тема для граждан, – подчеркнул Сергей Дубовой. – На личных приёмах мы не только консультируем людей, но и стараемся помочь в решении коммунальных проблем. Отмечу, что приёмы северян помогают нам разобраться с актуальными вопросами и получить обратную связь от людей. Это крайне важно для того, чтобы наша работа и взаимодействие с органами исполнительной власти, профильными структурами по решению проблем жителей были максимально эффективными.

Вне тематического приёма Сергею Дубовому поступили ещё два обращения, одно из которых – инициатива «Молодой Гвардии Единой России» по масштабированию в муниципалитеты их проекта «Теневой интерактивный спектакль для детей».

Также парламентарий встретился с известным журналистом, почётным гражданином Мурманской области Василием Сергеевичем Белоусовым. Сергей Дубовой тепло поздравил заслуженного журналиста, активного участника общественных мероприятий с прошедшим днём рождения, пожелав ему крепкого здоровья и активного долголетия.

Фото (Штаб общественной поддержки): https://duma-murman.ru/upload/iblock/578/3dyvw65jx5a2vmhu9s1wk2l5yy85jp53.jpg