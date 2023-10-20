Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой встретился с участниками квеста «Координаты власти. 18+»

Мероприятие прошло в рамках социально – просветительского проекта «Конституция и Молодёжь». Проект реализуется в регионе уже восьмой год с целью повышения правовой грамотности молодых северян, развития в них чувства патриотизма. Ребята могут увидеть работу органов исполнительной и законодательной власти изнутри и пообщаться с их руководителями.

Мурманская областная Дума стала площадкой для квеста в седьмой раз.

Участники – представители студенческой молодёжи – разбились на пять команд и, выполняя задания, прошли контрольные точки.

Финалистов приветствовал глава регионального парламента Сергей Дубовой. Он рассказал об основных направлениях и особенностях деятельности Мурманской областной Думы, ответил на вопросы, волнующие современную молодёжь.

– Одна из приоритетных задач депутатов регионального парламента – помочь молодым землякам реализовать себя, сформировать основы для их профессионального и личностного роста. Проект «Конституция и молодёжь» как раз один из тех инструментов, который позволяет вовлечь юных северян в общественную жизнь, повысить их правовую грамотность, заинтересовать работой органов власти, – прокомментировал итоги встречи Сергей Дубовой. – Убежден, что молодёжь может и должна принимать участие в политической жизни. У ребят есть реальная возможность внести посильную лепту в решение тех задач, которые стоят перед регионом и всей страной. Именно молодое поколение – основная движущая сила общества. Успехи юных северян сегодня – это вклад, который принесёт региону солидные дивиденды в будущем.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28749/