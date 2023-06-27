Спикер областной Думы Сергей Дубовой оценил ход строительства корпуса начальной школы в Печенге

Глава регионального парламента вместе с сенатором Татьяной Сахаровой, депутатами Михаилом Белошеевым и Любовью Черепановой посетили строительную площадку в Печенге.

Возведение нового корпуса школы №5 имени Героя России Михаила Попова на 250 мест ведётся с мая этого года в рамках госпрограммы «Образование и наука», реновации ЗАТО и плана «На Севере – жить». В двухэтажном кирпичном здании общей площадью свыше 4,7 тысячи квадратных метров появятся новые классы, кабинеты психолога и логопеда, а также малый спортивный зал, душевые и раздевалки. Соединять основной корпус с пристройкой будет переход.

– Видим, что полным ходом идёт организация строительного городка, устройство временного ограждения, площадок складирования материалов и конструкций, – оценил обстановку на стройплощадке Сергей Дубовой. – Очень важно, чтобы юные жители Печенги и нескольких военных гарнизонов, расположенных рядом, учились в современных комфортных условиях. Тем более, что школа носит почётное звание Героя России Михаила Попова.

Рабочие уже приступили к расчистке территории, где будет расположена спортивная площадка и школьный двор, проводятся работы по осушению участка и устройству буронабивных свай. Срок завершения работ по контракту – конец 2024 года. Парламентарии отметили, что темп строительства задан в соответствии с планом работ. Сергей Дубовой намерен вновь проверить ход строительства школьного корпуса в августе.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/9e4/r2yh6q1w8r5a2wb2ivzzqb6iywtzebvf.jpg