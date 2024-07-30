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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.24 14:30

Спикер областной Думы Сергей Дубовой поддержал проект по созданию новой детской пришкольной площадки в Мурманске

Вместе с представителями муниципалитета парламентарий посетил среднюю общеобразовательную школу №20 Мурманска. Сергей Дубовой ознакомился с текущими ремонтами в учебных классах, готовностью пищеблоков, реализацией региональных проектов «Арктическая школа» и «Тёплое окно». Спикер Думы с большим вниманием отнесся к необходимости переоборудовать школьную комнату боевой славы имени А.Я. Юневича и предложил руководству школы подготовить проект для участия в программе «Арктическая школа» в будущем году.

Также парламентарий встретился с инициативной группой учителей и родителей – авторами проекта по обустройству детской пришкольной площадки на улице Баумана.

– Важно отметить, что растёт вовлеченность педагогов, учащихся и родителей в преобразование образовательных пространств. Яркий пример – новый современный кабинет информатики в 20-й школе, в основу оформления которого легли идеи самих учеников, – отметил Сергей Дубовой. – Новой функциональной детской пришкольной площадке, уверен, будут рады все дети в этом микрорайоне, потому что таких пространств для активного отдыха здесь не хватает. Инициативная группа уже подала заявку на участие в губернаторской программе «На Севере – твой проект». Авторы проекта искренне надеются на победу и рассчитывают на поддержку земляков.

Напомним, сбор инициатив в губернаторскую программу «На Севере – твой проект» на портале «Наш Север» завершается 30 июля. Инициативы принимаются по разным направлениям – от благоустройства общественных территорий до оснащения учреждений культуры, образования и спорта. Учитывая востребованность и пожелания северян, в этом году деньги отдельно выделены на детские площадки. По итогам голосования и отбора во дворах и на пришкольных территориях по губернаторской программе будет установлена 51 площадка.

Вопрос по озеленению территории Сергей Дубовой обсудил с заведующей ДОУ №123 г Мурманска Ольгой Патлаенко. Учреждение входит в число 100 лучших дошкольных образовательных организаций России. Парламентарий высоко оценил качество благоустройства территории детского сада – теневые навесы, малые архитектурные формы на прогулочных площадках, ремонт крыльца здания мозаичной отделкой. Также Сергей Дубовой пообщался с молодым педагогом учреждения – выпускницей Мурманского педагогического колледжа.

– Вижу, с каким настроем наши выпускники идут работать в сферу образования, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Меры поддержки молодых педагогов со стороны правительства Мурманской области работают! Только за последнее время в ДОУ 123 пришли 8 молодых специалистов, которые успешно реализуются в профессии.

В этот же день парламентарий осмотрел результат работы дорожников на улице Достоевского. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» полностью заменён асфальт на проезде от дома №27 до дома №33. Дорогу ремонтируют по просьбам родителей воспитанников детского сада. Дорожникам осталось вывезти строительный мусор и облагородить придорожные участки. Напомним, в рамках стратегического плана «На Севере - жить!» в областном центре планируется отремонтировать 23 объектов. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – 27 участков улично-дорожной сети Мурманской агломерации.

Ещё один социально важный объект – детская площадка на улице Достоевского, 20. Большая часть работ уже выполнена – готово бетонное основание под площадку, уложено современное тартановое покрытие. Начался монтаж игровых конструкций и мачт освещения. Объект планируют сдать в августе.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/f35/bhi5e8gox9a3o6ocilnuojt3m7i98403.JPG

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