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Мурманская область. Арктика (16+)25.08.24 12:00

Спикер областной Думы Сергей Дубовой поздравил горняков с профессиональным праздником

В городе Заполярный на руднике «Северный» прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали сотрудников Кольского дивизиона компании «Норильский никель». Горняков поздравили губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель регионального парламента Сергей Дубовой, депутат областной Думы Любовь Черепанова, руководители АО «Кольская ГМК», представители муниципального образования Печенгский округ.

– Горная отрасль во всех смыслах была и остается передовой, – отметил Сергей Дубовой, обращаясь к коллективу компании. – Уверен, что так будет и впредь, потому что вы относитесь к своей работе со знанием дела, проявляя высокий профессионализм. Вы умеете принимать сложные решения в непростых условиях и знаете, что такое ответственность за себя и за тех, кто работает рядом. Эти качества заслуживают особого уважения и почета. Важно, что работники Кольского дивизиона «Норильского никеля» берегут и приумножают традиции своих предшественников. Пусть молодёжь держит равнение на старших товарищей и поддерживает высокую планку качества.

Глава регионального парламента вручил работникам Кольской ГМК награды областной Думы: Почётную грамоту – Олегу Ковасу и Благодарственное письмо – Сергею Васютинскому.

Сергей Дубовой отдельно поблагодарил за нелегкий труд, верность профессии и любовь к заполярной земле ветеранов производства, пожелав всем горнякам новых профессиональных достижений, безопасной и плодотворной работы.

Праздничные мероприятия в Заполярном продлятся два дня. В программе – спортивные состязания, мастер-классы, творческие лаборатории, интенсивы, лекции и воркшопы в рамках арт-фестиваля «Сияние» и многое другое. Перед гостями праздника выступят звёзды российской эстрады.

Торжества, посвящённые Дню горняка, также прошли в Кировске и Ковдоре.

 

 

Фото (пресс-служба Кольской ГМК): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30608/

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