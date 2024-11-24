Спикер областной Думы Сергей Дубовой поздравил северянок с Днём матери

В Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова состоялся праздничный вечер, посвящённый этому празднику. В России он отмечается с 1998 года в последнее воскресенье ноября.

С Днём матери северянок поздравили первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко и спикер регионального парламента Сергей Дубовой.

Обращаясь к гостям праздничного вечера, Сергей Дубовой отметил, что все времена образ матери свято храним в сердце каждого человека:

– До глубоких «седин» мы остаёмся для своих мам детьми, самыми дорогими и родными. Даже незримо мать всегда находится рядом, и, подобно солдату, готова жертвовать собой ради дитя. И сегодня мы ещё раз говорим матерям спасибо за жизнь и душевное тепло, бесконечное терпение и умение прощать. Отдельных слов благодарности за щедрость души, чуткость и понимание заслуживают женщины, которые нашли место в своём сердце для детей, оставшихся без родителей. Сегодня мы чествуем многодетных матерей. Их заслуги вызывают не только безусловную благодарность, но и отмечаются высокими наградами. Но мы все знаем, что лучшая награда для мамы – счастье её детей. Дорогие северянки, пусть ваши дети растут здоровыми, умными и выберут верную дорогу в жизни!

Парламентарий вручил награду Мурманской областной Думы за достойное воспитание детей Марине Даниловой с пожеланиями семейного счастья и благополучия.

Со словами поздравлений и признательности заполярным семьям вручила высокие награды Оксана Демченко. Обладателями медали ордена «Родительская слава» стали семья Аси и Дмитрия Аверкиевых, Татьяны Фтемовой и Дмитрия Кирбаба, Елены Сугак, а также Татьяны и Василия Воронько. Восемь северянок удостоились почётного знака Мурманской области «Материнская слава».

Праздничный вечер завершился выступлением творческих коллективов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31286/