Спикер областной Думы Сергей Дубовой поздравил военнослужащих Видяевского района базирования

В гарнизоне подводников прошёл праздничный вечер, посвящённый знаменательной дате – 30-летию образования района базирования сил флота. В настоящее время военнослужащие и служащие Видяевского района базирования выполняют задачи по материально-техническому обеспечению соединения подводных лодок и других подразделений, частей, стоящих на довольствии, а также принимают активное участие во всех общественных мероприятиях, проводимых на территории ЗАТО.

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой стоял у истоков формирования района базирования в Видяево, будучи заместителем начальника штаба 9-й эскадры атомных подводных лодок, капитаном 1 ранга.

– Хорошо помню, как начиналась история нашей части – насколько нелегко было первое время, когда небольшой личный состав штаба настраивал сложный механизм взаимодействия со всеми структурами, которые обеспечивали повседневную жизнь гарнизона, – отметил Сергей Дубовой, обращаясь к гостям праздничного вечера. – В далеком 1994 году страна находилась в сложном экономическом положении. Крайне нестабильным и низким было денежное довольствие военнослужащих и других видов снабжения. Вместе мы все преодолели. Я благодарен всем, кто со мной работал и проходил службу в составе Видяевского района базирования. Мы все приобрели бесценный опыт. Нынешнему поколению служащих войсковой части желаю успешно продолжать наше дело – бесперебойно обеспечивать деятельность 7-й дивизии подводных лодок, других частей и служить великому делу – сохранению безопасности и суверенитета России. История части продолжается, и пусть потомки через много лет гордятся вами!

Парламентарий вручил награды Мурманской областной Думы ветеранам части за многолетний добросовестный труд и действующим военнослужащим за высокие показатели в служебной деятельности с пожеланиями дальнейших успехов, благополучия и крепкого здоровья.

Праздничный вечер завершился выступлением творческих коллективов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31340/