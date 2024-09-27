Спикер областной Думы Сергей Дубовой поздравил воспитателей и работников дошкольных образовательных учреждений региона с профессиональным праздником

В Мурманске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню воспитателя и дошкольных работников. В нём приняли участие глава региона Андрей Чибис, спикер регионального парламента Сергей Дубовой, председатель профильного комитета областной Думы Алексей Гиляров, министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Сергей Дубовой поблагодарил всех работников дошкольного образования за преданность профессии, доброту и любовь к детям:

– Быть воспитателем - высокое призвание. Ведь вам надо уметь удивляться и познавать этот мир вместе с малышами, быть рядом, когда им нужна помощь и поддержка, разглядеть и развить их таланты. От вашей мудрости и внимания к каждому ребенку во многом зависит, какими вырастут наши дети. Мы гордимся вами! Уверен, что с вашей помощью лучшие традиции отечественного дошкольного образования сохранятся и приумножатся новыми методами и подходами в воспитании.

Парламентарий вручил почётные грамоты Мурманской областной Думы воспитателям из Оленегорска Светлане Галиной и Елене Мансуровой, благодарственных писем регионального парламента удостоились педагоги из Мончегорска - учитель-логопед Анжелина Ряскина и музыкальный руководитель Надежда Незговорова.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30828/