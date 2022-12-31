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Мурманская область. Арктика (16+)31.12.22 23:30

Спикер областной Думы Сергей Дубовой поздравляет северян с наступающим Новым годом и Рождеством

Дорогие земляки!

Я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год принёс нам немало волнений и испытаний. Мы стали свидетелями и участниками судьбоносных событий для нашей страны, которые войдут в мировую историю. Мы пишем эту историю сегодня – доблестью, ратными подвигами и своим каждодневным трудом.

Россияне умеют достойно справляться с любыми трудностями, а северяне всегда отличались своей творческой энергией, упорством, терпением и стойкостью и не раз доказывали, что им по плечу самые сложные задачи. Важно, несмотря ни на что, стремиться вперед не только в мыслях, но и в повседневных делах.

Желаю веры в свои силы, и вы обязательно добьётесь успеха. Важно не забывать о главном – заботе о близких, уважении друг к другу, помощи тем, кто нуждается.

Новый год – это время добрых надежд, старт для дальнейших свершений, точка отсчета для новых достижений. Каждому из вас – исполнения самых заветных желаний, удачи, семейного благополучия и простого человеческого счастья!

 

Председатель Мурманской областной Думы  С.М. Дубовой.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26847/

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