Спикер областной Думы Сергей Дубовой проконтролировал ход строительных работ в образовательных учреждениях ЗАТО Видяево

В гарнизоне подводников завершается ремонты в школе №1 и детском саду №2 «Ёлочка», которые стали победителями конкурсного отбора на предоставление грантов в рамках проекта «Arctic schools».

Сергей Дубовой оценил темпы работ, по предварительной оценке, подрядчик должен завершить ремонты к 18 августа. Ранее эти объекты парламентарий взял на личный контроль:

- На создание общественного пространства в школе и ремонт танцевального зала в детском саду было выделено порядка 5 миллионов рублей. На эти средства уже закуплено оборудование. Бригады подготовили помещения к отделке. Сейчас монтируются потолки и напольное покрытие, и вскоре установят необходимую технику. После 20 августа пройдёт приёмка учреждений к новому учебному году. Пока всё идёт по графику.

Кроме того, бригады активно работают во дворах жилых домов, где идёт благоустройство территорий. На улице Заречная, рядом с домом №16 уложен новый асфальт.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24349/