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Мурманская область. Арктика (16+)26.09.24 19:30

Спикер областной Думы Сергей Дубовой провёл встречу с депутатом Государственной Думы ФС РФ Евгением Фёдоровым

Парламентарии обсудили вопросы подготовки к рассмотрению проекта федерального и регионального бюджетов, а также законодательных инициатив Мурманской областной Думы.

Сергей Дубовой акцентировал внимание на необходимости принятия поправок в законодательство об обеспечении мер государственной поддержки отдельных категорий граждан. В частности, речь шла о порядке учёта граждан, нуждающихся в переселении из закрытых административно-территориальных образований, на получение социальных выплат по государственным жилищным сертификатам.

– Эта тема очень актуальна для Мурманской области, где расположены пять ЗАТО, – отметил Сергей Дубовой. – Наш профильный комитет готовит проект соответствующего федерального закона, в котором необходимо предусмотреть возможность сохранения не только права на получение жилищного сертификата, но и принципов формирования очередности на его получение, установленных местными нормативными актами. Считаю, что важно сохранить подходы к формированию этих сводных списков, учитывая стаж работы на объектах ЗАТО.

Евгений Фёдоров поддержал инициативу, заверив, что возьмёт этот вопрос на личный контроль.

Евгений Федоров, член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия», член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30817/

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