Спикер областной Думы Сергей Дубовой проверил выполнение своих поручений в Гаджиево

В рамках рабочей поездки глава регионального парламента Сергей Дубовой повторно осмотрел объекты благоустройства на улице Преминина в ЗАТО Гаджиево.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и регионального плана «На Севере – жить». Подрядной организации предстоит выполнить большой объём работ, поэтому стройка ведётся в два этапа. Сейчас замечаний нет – оперативно установлены перила у дома 120, выкошена трава в районе домов №№121-128.

Кроме этого, вместе с депутатом Совета депутатов ЗАТО Александровск Ириной Кучминой парламентарий осмотрел детскую площадку, которая требует переоборудования и ремонта. Ранее к председателю областной Думы обратились жители гарнизона с просьбой оборудовать детскую площадку у домов №№130-131 по улице Колышкина для маломобильных детей. Имеющаяся игровая зона нуждается в кардинальном обновлении. Сергей Дубовой взял решение вопроса под личный контроль:

– Важно наполнение этой зоны специальным оборудованием и спортивными тренажёрами для детей с ограниченными возможностями здоровья. Накануне обсудил с главой региона Андреем Чибисом возможность расширения и монтажа площадки в 2024 году. Одобрение получено! Опыт установки инклюзивных площадок в Мурманской области имеется.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28169/