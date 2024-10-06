Спикер областной Думы Сергей Дубовой в Видяево поздравил учителей с профессиональным праздником

Торжественное собрание вчера прошло в актовом зале школы №1 посёлка. Парламентарий тепло приветствовал учителей, отметив, что они посвятили свою жизнь одной из самых уважаемых и благородных, но невероятно ответственных профессий.

- Быть учителем без любви к своему делу невозможно. Ведь давать знания – это только полдела. Нужно ещё помочь ученикам раскрывать свои таланты и способности, вселить в них веру в собственные силы, научить добру и справедливости, - сказал депутат. - Именно такие педагоги работают в Видяево. Яркие, по-настоящему влюбленные в свою профессию, не жалеющие времени и сил. И лучшее тому подтверждение – высокое качество знаний выпускников.

Сергей Дубовой поблагодарил педагогов за преданность призванию, за глубокое понимание той высокой миссии, которую они выполняют, и вручил награды регионального парламента.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30872/