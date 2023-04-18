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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.23 09:15

Спикер областной Думы Сергей Дубовой встретился с участниками акции «Маскировка для СВОих»

Парламентарий посетил одну из площадок, где добровольцы плетут маскировочные сети для нужд воинских подразделений, находящихся в зоне специальной военной операции.

Мастер-класс проводился для учащихся Мурманского педагогического колледжа. Акцию «Маскировка для СВОих» в рамках проекта «Север Помогает» уже активно поддержали в региональном парламенте, а также студенты Мурманского арктического государственного университета. Количество желающих помочь участникам спецоперации увеличивается почти каждый день.

– Северяне всегда были отзывчивыми. В период пандемии мы увидели это наглядно, – отметил Сергей Дубовой, региональный координатор по взаимодействию госорганов и организаций по вопросам социальной и правовой защиты участников СВО и членов их семей. – Сейчас жители Мурманской области посильно помогают своим землякам – участникам спецоперации. С прошлого года добровольцы оказывают неоценимую помощь в формировании и отправке грузов на Донбасс. Люди шьют, вяжут, делают окопные свечи, пишут письма с добрыми пожеланиями. Считаю, важным участие в этой акции молодых людей. Ведь этот процесс, сопричастность к общему делу способствуют патриотическому воспитанию.

За две недели группа добровольцев изготовила уже шесть сетей, в планах – не менее четырехсот. Для достижения этой цели установлены дополнительные стойки, а в Североморске на базе лицея открыта очередная площадка для плетения.

– Наша задача привлечь максимально большее количество людей к участию в этом благородном деле, – отметила один из координаторов акции, депутат Мурманской областной Думы Лена Лукичева. – Североморск стал первой точкой за пределами областного центра. Мы предлагаем технологию производства сетей, которые полностью соответствуют требованиям Минобороны. В изготовлении используется специальный материал – непромокаемый, легкий и компактный. Наша задача – обучить добровольцев технологии плетения и обеспечить их материалом, который мы закупаем на пожертвования от граждан и учреждений региона.

Сергей Дубовой ознакомился с организацией и процессом изготовления сетей, пообщался с ребятами, выслушал активистов акции, которые уверены, что победа близко, но сделанные с таким старанием сети пригодятся военным и в мирное время.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27588

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