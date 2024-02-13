Спикер областной Думы Сергей Дубовой встретился с воинами-интернационалистами

Мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана, прошло в Мурманске на базе Центра реабилитации и интеграции инвалидов войны в неформальной обстановке. Во встрече приняли участие представители ветеранских общественных организаций и члены Общественной палаты Мурманской области.

В центре внимания – вклад воинов-интернационалистов в патриотическое воспитание подрастающего поколения и развитие взаимодействия молодежных добровольческих объединений с ветеранским движением региона. Сергей Дубовой выразил признательность ветеранам локальных конфликтов, и всем, кто с оружием в руках защищал и защищает сегодня интересы России за её пределами.

– Неоценимый жизненный опыт ветеранов, их житейская мудрость, боль за всё происходящее в стране в наше непростое время как никогда необходимы подрастающему поколению, – отметил Сергей Дубовой. – Работа ветеранских организаций по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти поистине бесценна. Хотелось бы, чтобы взаимосвязь поколений не прерывалась. Нам необходимо прославлять боевые и трудовые свершения нашего народа. На этих примерах может и должна учиться наша молодёжь.

Участники встречи отметили, что патриотическое воспитание – важный элемент государственной политики. Сергей Дубовой напомнил, что в декабре 2023 года региональный парламент принял закон «О патриотическом воспитании граждан в Мурманской области», который определяет цели и основные задачи патриотического воспитания, а также направления деятельности в данной сфере. Среди них проведение мероприятий патриотической направленности, поисковых работ на территории Мурманской области, создание условий для развития клубов и объединений патриотической направленности, проведение мероприятий по сохранению исторической памяти и преемственности поколений, воспитание уважения к старшему поколению и целый ряд других.

– Стоит отметить, что в работе над проектом закона приняли активное участие представители разных поколений – как молодёжь, так и ветеранские объединения. К тексту законопроекта они внесли около 30 предложений. Большая часть поправок была учтена при принятии закона в окончательной редакции. Считаю, что это наглядный пример взаимодействия и общей заинтересованности. Депутаты всегда готовы обсудить предложения по корректировке закона – главное, чтобы он «работал», – подчеркнул Сергей Дубовой.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29447/